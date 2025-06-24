Андрей Воробьев: более 777 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об итогах всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. По его словам, в Подмосковье свои голоса отдали более 777 тыс. человек.

«Итоги голосования показали, что в Московской области много неравнодушных жителей. В этом году мы стали одним из лидеров по числу голосовавших — в опросе приняли участие более 777 тыс. человек. Больше всего — в Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Подольске, Раменском округах. Спасибо всем, кто сделал свой выбор и поддержал добрые перемены для наших территорий», — сказал губернатор.

Он отметил, что с 2021 года жители Подмосковья выбрали 222 приоритетных объекта. Из них благоустроили уже 110. Те объекты, которые набрали больше всего голосов в этом году, начнут благоустраивать в 2026-м.

По итогам голосования абсолютным лидером стал Красковский карьер в Люберцах. За него проголосовали около 28 тыс. человек. На втором месте Славянский бульвар в Подольске, за который голоса отдали более 25,8 тыс. жителей. Третье место занял парк «Дубки» в Химках, он набрал свыше 23,8 тыс. голосов.

Также 21,5 тыс. голосов набрала набережная озера Пионер в Раменском. Победителем в Котельниках стал пруд в микрорайоне Силикат, в Павловском Посаде — пешеходная зона на месте недостроенного ТЦ у 1-й Пушкинской улицы.

Подробная информация об итогах голосования представлена здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержания порядка на пляжных территориях.