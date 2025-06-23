Андрей Воробьев отметил важность поддержания порядка и обеспечения безопасности на пляжах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством Подмосковья и главами округов отметил важность поддержания порядка и обеспечения безопасности на пляжах региона.

«Сегодня мы говорим о пляжных зонах отдыха, о безопасности. Это, безусловно, важно. <…> Организация мест отдыха у воды имеет свою специфику. Важно, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Очень прошу обращать внимание, в том числе глав, на все, что с этим связано», — сказал губернатор.

В регионе организовали 164 места отдыха у воды: 115 муниципальных и 49 частных. Из них 65 обустроены на озерах и карьерах, 63 — на реках, 24 — в парках, 12 — на водохранилищах. Все точки нанесли на карту. На карте также представлены пляжи, где запрещено купаться в связи с отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. Такие заключения до 1 июля должны получить все водоемы.

В Подмосковье существуют требования по обустройству и содержанию мест отдыха у воды. В их числе водолазное обследование дна, подсыпка песка, наличие туалетов, уборка мусора, обустройство подъездных путей и многое другое. На прошлой неделе в рамках проверок территорий было выявлено 202 дефекта. Из них 112 уже устранили.

Серьезная работа ведется в области в части обеспечения безопасности людей во время отдыха у воды. По словам начальника ГУ МЧС России по Подмосковью Алексея Павлова, в среднем в регионе за лето на воде гибнут порядка 150 человек. Самые частые случаи — купание в необорудованных местах, купание в состоянии опьянения, оставление детей без присмотра.

В Подмосковье регулярно проводятся патрулирования на диких пляжах. Также установлено около 1 тыс. табличек о запрете купания в необорудованных местах.

«Сейчас оборудовано 79 пляжей в 32 округах, еще два будут открыты до 1 июля. С муниципалитетами мы уже определили перечень мест отдыха у воды (15), где также будут оборудованы пляжи», — добавил Павлов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подвел итоги «Месяца чистоты» в Подмосковье.