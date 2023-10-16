Андрей Воробьев: детский госпиталь в Красногорске будет принимать пациентов со всей страны

Детскую областную больницу в Красногорске планируют запустить в следующем году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В первом полугодии 2024 года мы должны запустить современный госпиталь по восемнадцати основным профилям лечения. <…> Задача — привлечь туда самых талантливых врачей», — подчеркнул глава региона.

В областной больнице в Красногорске будет работать команда профессионалов, которая обеспечит акцент на детскую медицину. Губернатор добавил, что лечиться в подмосковном медучреждении смогут дети со всей России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в поликлиники Московской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступили новые автомобили неотложной помощи.