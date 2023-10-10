Губернатор Воробьев: свыше двадцати автомобилей неотложной помощи поступили в поликлиники Подмосковья

В поликлиники Подмосковья поступили 22 автомобиля неотложной помощи, их закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся постоянно обновлять автопарк, причем нет только скорых, но и неотложек», — отметил Воробьев.

В частности, новые машины поступили в в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику. Губернатор уточнил, что сейчас новые автомобили проходят процедуру оформления. Они позволят оперативно обслуживать вызовы, когда нет угрозы для жизни пациентов, а также доставлять лекарственные препараты жителям отдаленных районов.

«У нас в Подмосковье запрос на качественную медицинскую помощь растет с каждым годом. Жителям важно, чтобы рядом была современная поликлиника с хорошими врачами, доступная и высокотехнологичная скорая помощь. Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — отметил глава региона.

По его словам, в этом году в регионе проведут капремонт 25 объектов здравоохранения, еще в 74 — завершат текущий ремонт. В следующем году ремонт затронет 122 учреждения.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.