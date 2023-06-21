Андрей Воробьев: два беспилотника сбили на подлете к складам одной из воинских частей в Наро-Фоминске

Губернатор Воробьев

Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]

Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей региона сохранять спокойствие, после того как стало известно о двух сбитых беспилотниках в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал в своих социальных сетях Андрей Воробьев.

Отмечается, что осколки обнаружены. К счастью, разрушений и пострадавших нет. В настоящее время там находятся спецслужбы, осуществляющие проверку, территория оцеплена.

Ранее стало известно, что губернатор Андрей Воробьев посетил полигон дивизии имени Дзержинского, где проходил экзамен на право носить краповый берет.

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