Андрей Воробьев: два беспилотника сбили на подлете к складам одной из воинских частей в Наро-Фоминске

Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей региона сохранять спокойствие, после того как стало известно о двух сбитых беспилотниках в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал в своих социальных сетях Андрей Воробьев.

Отмечается, что осколки обнаружены. К счастью, разрушений и пострадавших нет. В настоящее время там находятся спецслужбы, осуществляющие проверку, территория оцеплена.

Ранее стало известно, что губернатор Андрей Воробьев посетил полигон дивизии имени Дзержинского, где проходил экзамен на право носить краповый берет.