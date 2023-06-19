Губернатор Подмосковья: патриотизм и традиции — ключевые составляющие наших войск спецназа

Патриотизм, традиции и характер являются ключевыми составляющими войск спецназа, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях .

Глава региона посетил полигон дивизии имени Дзержинского, где проходил экзамен на право носить краповый берет.

Воробьев отметил, что до испытаний было допущено 39 человек, но успешно их прошли семеро, в том числе 45-летний командир дивизии, генерал-майор Николай Кузнецов, для которого это стало особенным вызовом.

«Пожалуй, самое сложное и почетное испытание. Это символ (краповый берет. — прим. ред.), о котором мечтают десятки тысяч мужчин. <…> Я поздравляю каждого, кто решился на этот шаг. Огромное уважение победителям», — подчеркнул глава Подмосковья.

В ОДОН имени Дзержинского Андрей Воробьев также объявил о присвоении Герою России, ветерану спецназа Сергею Лысюку звания «Почетный гражданин Московской области» и передал бойцам около двадцати автомобилей высокой проходимости.