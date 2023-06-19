Губернатор Подмосковья: патриотизм и традиции — ключевые составляющие наших войск спецназа
Фото: [Сергей Хакимов]
Патриотизм, традиции и характер являются ключевыми составляющими войск спецназа, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях.
Глава региона посетил полигон дивизии имени Дзержинского, где проходил экзамен на право носить краповый берет.
Воробьев отметил, что до испытаний было допущено 39 человек, но успешно их прошли семеро, в том числе 45-летний командир дивизии, генерал-майор Николай Кузнецов, для которого это стало особенным вызовом.
«Пожалуй, самое сложное и почетное испытание. Это символ (краповый берет. — прим. ред.), о котором мечтают десятки тысяч мужчин. <…> Я поздравляю каждого, кто решился на этот шаг. Огромное уважение победителям», — подчеркнул глава Подмосковья.
В ОДОН имени Дзержинского Андрей Воробьев также объявил о присвоении Герою России, ветерану спецназа Сергею Лысюку звания «Почетный гражданин Московской области» и передал бойцам около двадцати автомобилей высокой проходимости.