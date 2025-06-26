Андрей Воробьев: Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет в Клину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей посетить XI Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который пройдет с 27 июня по 6 июля в Клину.

«Традиционно главной площадкой выбран музей-заповедник имени великого композитора, где ежегодно возводят уникальную сцену», — отметил глава региона.

Художественный руководитель мероприятия — Герой Труда РФ, народный артист СССР Юрий Башмет. Фестиваль будет открыт спектаклем-концертом «Видный миру смех и неведомые ему слезы».

Также в программе: концерты на Большой поляне и в Сестрорецком парке; международная музыкальная академия для одаренных детей; школа молодых журналистов; камерный вечер в Мемориальной гостиной; концерты солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета; опера «Иоланта».

В завершение мероприятия выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и с участием пианиста Бориса Березовского.

«Ждем вас на фестивале вместе с семьями и друзьями», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о фестивалях и выставках, которые пройдут в регионе этим летом.