Андрей Воробьев: Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет в Клину
Губернатор Подмосковья пригласил жителей на фестиваль П. И. Чайковского
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей посетить XI Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который пройдет с 27 июня по 6 июля в Клину.
«Традиционно главной площадкой выбран музей-заповедник имени великого композитора, где ежегодно возводят уникальную сцену», — отметил глава региона.
Художественный руководитель мероприятия — Герой Труда РФ, народный артист СССР Юрий Башмет. Фестиваль будет открыт спектаклем-концертом «Видный миру смех и неведомые ему слезы».
Также в программе: концерты на Большой поляне и в Сестрорецком парке; международная музыкальная академия для одаренных детей; школа молодых журналистов; камерный вечер в Мемориальной гостиной; концерты солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета; опера «Иоланта».
В завершение мероприятия выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и с участием пианиста Бориса Березовского.
«Ждем вас на фестивале вместе с семьями и друзьями», — добавил губернатор.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о фестивалях и выставках, которые пройдут в регионе этим летом.