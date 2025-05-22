Губернатор Воробьев рассказал о фестивалях и выставках, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье»

В Московской области для жителей и гостей подготовят уникальные фестивали и выставки, которые проведут в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Впереди три летних месяца, а это значит, что к нам в Подмосковье приедет много гостей. Традиционно для них и, конечно, для наших дорогих жителей мы подготовили насыщенную культурную программу. Уже на этой неделе в Чехове стартует XXV Международный театральный фестиваль „Мелиховская весна“, художественным руководителем которого в юбилейный год выступает Никита Сергеевич Михалков. В Больших Вяземах любителей литературы соберет „Проект: ПОЭТ“, а ценителей классической музыки — наши знаменитые фестивали: „Лето.Музыка.Музей“ в „Новом Иерусалиме“, „Джазовые сезоны“ в Архангельском и, конечно, Чайковского в Клину», — отметил Воробьев.

Так, в регионе уже начался третий сезон проекта «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина, в Ленинском округе — прошло первое мотофристайл-шоу. В пятницу, 23 мая, в музее-заповеднике А. П. Чехова начнется Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», в рамках которого коллективы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая покажут более 20 спектаклей по произведениям писателя или о нем.

В воскресенье, 1 июня, в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» запустят новый культурный фестиваль «Каникулы» под руководством Ильи Авербуха. В ходе него по выходным для гостей будут работать пять тематических площадок (театр, кино, лекторий, музыка, спорт) и пройдут развлекательные мероприятия, мастер-классы и гастро-маркеты. Узнать подробнее об этих и других мероприятиях можно на туристическом портале Московской области welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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