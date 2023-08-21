Андрей Воробьев: мы не только закрыли полигоны, но и рекультивировали их

«Одна из проблем, которую мы с Вами всегда обсуждаем, их несколько, но тем не менее, — это полигоны, в том числе бывшие полигоны. Я знаю, здесь Вы работаете активно, Вы мне неоднократно докладывали об этом», — подчеркнул Путин.

Губернатор Андрей Воробьев доложил, что мало того, что в Подмосковье закрыли полигоны, они были рекультивированы благодаря федеральной программе. Он также поблагодарил все правительственные структуры, которые сопровождали эти процессы, так как они весьма затратные.

Также в ходе рабочей встречи губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье уже началась подготовка к 1 сентября.