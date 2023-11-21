Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском

С этого года участники СВО могут проходить уникальные программы реабилитации в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии, расположенном в деревне Лыткино под Солнечногорском, напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Сегодня глава Московской области Андрей Воробьев посетил центр с рабочим визитом, где навестил проходящих лечение военнослужащих и пообщался с медицинским персоналом.

«Мне очень приятно находиться в этом высокотехнологичном центре, который оказывает, наверное, самую сложную медицинскую помощь, в том числе ребятам, попадающим сюда из зоны СВО. <…> Нейрореанимационную помощь получили здесь уже порядка ста участников спецоперации, в том числе из Подмосковья», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что специалисты научно-исследовательского института на протяжении многих лет занимаются сложными клиническими случаями и научными разработками. Глава Подмосковья поблагодарил врачей, которые помогают военнослужащим в реабилитации и подчеркнул, что власти региона окажут любую необходимую помощь.

Фото: [ Константин Семенец ]

Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии в Солнечногорске оснащен современной техникой. Здесь есть отделения нейрореанимации и нейрореабилитации, а также неврологическое отделение и нейрооперационная, лечебные бассейны и лаборатория восстановления движения. В центре работают высококлассные специалисты — нейрохирурги, неврологи, травматологи. Медики помогают пациентам заново учиться дышать, ощущать предметы или ходить.

Губернатор Подмосковья осмотрел отделения нейрореанимации и нейрореабилитации, а также ознакомился с уникальными разработками, в том числе на основе VR-технологий. Кроме того, в центре есть собственная лаборатория, где с помощью 3D-принтера и современных материалов воссоздают утраченные фрагменты черепа.

Фото: [ Константин Семенец ]

Также в центре реализуется уникальный проект «Возвращение», главная задача которого — максимально ранняя эвакуация пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. Специальный «Врачебный десант», куда входят молодые профессора, находится в зоне СВО. Там развернута нейрооперационная для экстренной помощи бойцам, получившим тяжелые ранения. Также налажена оперативная эвакуация военнослужащих из зоны спецоперации в центр под Солнечногорском для высокотехнологичного лечения. Такая практика является уникальной в стране.

Как рассказал один из участников СВО, который уже две недели проходит реабилитацию в подмосковном центре после контузии и переломов костей черепа, пациенты находятся под постоянным наблюдением докторов. В программу реабилитации бойца включены терапия, физиотерапия, работа на различных тренажерах.

Директор центра Андрей Гречко, в свою очередь, указал, что в ФНКЦ РР хорошо налажено взаимодействие практически со всеми учреждениями областного подчинения, в том числе с военными госпиталями. Только в этом году при помощи санавиации в центр было эвакуировано шестьсот пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Фото: [ Константин Семенец ]

В ФНКЦ РР используют продвинутые технологии. В том числе сверхвысокочастотную радиотермометрию. Она позволяет изменять температуру коры головного мозга и обнаруживать очаги повреждения. Помимо этого, в центре под Солнечногорском есть аппарат терапевтической гипотермии, лечение на котором заменяет фармакологические препараты. Также специалисты используют транскраниальную магнитную стимуляцию. Она помогает активизировать в головном мозге процессы, которые способствуют восстановлению его сознания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил глав подмосковных округов за поддержку военнослужащих.