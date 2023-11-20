Губернатор Подмосковья поблагодарил глав округов за поддержку военнослужащих

Поддержка военнослужащих стала одной из тем традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Андрей Воробьев напомнил о своем недавнем визите в Таманскую дивизию, где он встретился с семьями военнослужащих, а также командирами.

«Хочу еще раз поблагодарить тех глав, которые активно задействованы во всем, что касается внимания, заботы», — сказал губернатор.

Особенную благодарность Андрей Воробьев выразил главе Истры Татьяне Витушевой, а также поблагодарил глав Люберец, Балашихи, Электростали, Ступино и Красногорска за активное взаимодействие с военнослужащими. Андрей Воробьев подчеркнул, что в эту работу вовлечено абсолютное большинство глав муниципалитетов.

«Наша задача, особенно сейчас в преддверье праздников, когда ребята на СВО, на передовой, еще раз посмотреть, какие мероприятия можем предложить, чем дополнительно помочь», — добавил губернатор.

Андрей Воробьев также рассказал о наборе в полк Московской области. Он отметил, что оснащенность в полку хорошая, но максимальное внимание все равно необходимо, в том числе сотрудничество с фондом «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый доброволец элитного полка Московской области получит выплату в размере миллиона рублей.