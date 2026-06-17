Андрей Воробьев: новая школа откроется в 2028 году в микрорайоне Шепчинки Подольска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Подольский округ проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Шепчинки. По его словам, открыть учреждение планируется в 2028 году.

«В этом году к 1 сентября должны запустить 7 новых и 48 обновленных школ. В микрорайоне Шепчинки в Подольске строим новую школу на месте устаревшего здания. Рассчитываем, что до конца 2027 года мы ее сдадим, а откроем — в 2028-м. Это очень важный объект, который позволит разгрузить вторую смену в СОШ № 20», — рассказал губернатор.

Школа строится на улице Ватутина, где ранее располагался корпус 1959 года постройки. Степень строительной готовности объекта составляет более 13%. На площадке трудятся 42 специалиста. До конца года планируется завершить кровельные и фасадные работы, установить окна и перейти к внутренней отделке.

«Площадь новой четырехэтажной школы — около 10 тыс. кв. м — она будет больше, чем старая. Например, на первом этаже расположится обеденная зона на 200 человек, спортивный зал для начальной школы, на втором этаже — актовый зал на 175 человек, спортивный зал для основной и старшей школы, с 1 по 4 этажи — общеобразовательные кабинеты. Все работы идут по графику», — сообщил представитель подрядной организации Валерий Осипов.

Школа № 20 — крупный образовательный комплекс. В его состав входят два школьных здания и два дошкольных отделения. Он рассчитан на 1209 школьников и 350 дошкольников. В штате — 80 педагогов. Сейчас ученики из старого здания занимаются в корпусе на улице Победы, поэтому школа работает в две смены.

Педагоги рассказали губернатору о достижениях и успехах своих учеников. К примеру, в их числе — призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии и лауреат конкурса «Лидеры Подмосковья». Пять 11-классников претендуют на медаль, а в юнармейском отряде «Бригантина» занимаются около 50 ребят.

В Подольске к 1 сентября планируют открыть пристройку на 580 мест к школе № 16, школу на 500 мест в Борисовке. В 2028 году, помимо школы в Шепчинках, воспитанников примут СОШ на 1100 мест в Красной Горке и детский сад на 200 мест на Индустриальной.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников из Московской области.