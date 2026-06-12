Андрей Воробьев наградил победителей ВсОШ из Подмосковья

Команда Московской области пятый год подряд занимает второе место среди регионов России по количеству наград на Всероссийской олимпиаде школьников. В этом сезоне учащиеся получили 578 дипломов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также поблагодарил педагогов, наставников и родителей за вклад в подготовку талантливых учеников.

В 2025/2026 учебном году подмосковная команда завоевала 578 дипломов, что на 28 больше, чем годом ранее. Победителями олимпиады стали 111 школьников. По этому показателю Московская область уже пятый год подряд занимает второе место среди российских регионов.

Традиционная встреча участников олимпиадного движения прошла в Гимназии имени Е. М. Примакова в рамках мероприятия «Взлет.Пикник». Для школьников подготовили образовательные и развлекательные площадки, мастер-классы и встречи с наставниками.

Наиболее успешными для представителей Подмосковья стали олимпиады по обществознанию, астрономии, праву, технологии, а также основам безопасности и защиты Родины. Сразу 42 школьника стали победителями или призерами по двум и более предметам.

Особое внимание привлекли ученики Лицея № 5 из Долгопрудного Александр Васильев-Каменский и Максим Мисник, которые получили по четыре диплома заключительного этапа. Одной из самых юных участниц команды стала шестиклассница Арина Донцова, ставшая призером олимпиад по английскому языку и мировой художественной культуре среди более старших участников.

За последние шесть лет количество дипломов, завоеванных школьниками Московской области на заключительном этапе ВсОШ, увеличилось почти в семь раз. Значительную роль в подготовке участников играет образовательный центр «Взлет», где проходят специализированные программы по различным направлениям. В этом учебном году через центр прошли почти все обладатели дипломов олимпиады из региона.

Кроме того, учащиеся Подмосковья продолжают успешно выступать на международных интеллектуальных соревнованиях, завоевывая золотые и серебряные медали по физике, биологии, географии и другим предметам.