Андрей Воробьев передал дивизии имени Дзержинского около 20 автомобилей высокой проходимости

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, Андрей Воробьев поздравил командира дивизии Николая Кузнецова и росгвардейцев, успешно прошедших испытания.

«Желающих получить краповый берет огромное количество. Но это дело избранных, которые имеют особый дух, характер, чувствуют особенную ответственность за то, что такое служба в рядах дивизии имени Дзержинского и спецназа», — подчеркнул губернатор.

Сдача экзамена на краповый берет проходит в два этапа. Сначала претенденты сдают нормативы, среди которых бег, тактическая подготовка и подтягивания. Затем бойцы совершают марш-бросок с различными преградами, проходят полосу препятствий и принимают участие в рукопашном поединке. В этот раз успешно прошли испытания семь человек.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Во время церемонии вручения краповых беретов губернатор Подмосковья поблагодарил командиров за профессионализм и внимание.

Отдельные слова благодарности глава региона выразил Герою России, ветерану спецназа Сергею Лысюку, который на протяжении десятилетий делает все, что связано с заботой и помощью военнослужащим и их семьям, в том числе организовывает полевую подготовку в пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе.

В ОДОН имени Дзержинского глава региона объявил о присвоении Сергею Лысюку звания «Почетный гражданин Московской области».

Фото: [ Сергей Хакимов ]

«Последний год мы сотрудничаем достаточно плотно, регулярно, чтобы помочь с тем, что необходимо на передовой. Спасибо командиру, который всегда на связи — мы всегда можем с вами решать самые сложные вопросы», — отметил Воробьев.

Также Андрей Воробьев поблагодарил главнокомандующего войсками Росгвардии Виктора Золотова за его особое уважительное отношение к дивизии имени Дзержинского.

Кроме того, губернатор Московской области передал дивизии около двадцати автомобилей высокой проходимости, которые помогут «дзержинцам» при выполнении боевых задач.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Напомним, в прошлом году Андрей Воробьев и его команда передавали бойцам дивизии различное оборудование, в том числе генераторы и прицелы, а также амуницию.

В этом году Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского исполнилось 99 лет. За год спецоперации свыше 950 спецназовцев получили госнаграды, в том числе две звезды Героя России.