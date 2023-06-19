Андрей Воробьев передал дивизии имени Дзержинского около 20 автомобилей высокой проходимости
Фото: [Сергей Хакимов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского (ОДОН), где проходили испытания среди военнослужащих Росгвардии на право ношения крапового берета.
Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, Андрей Воробьев поздравил командира дивизии Николая Кузнецова и росгвардейцев, успешно прошедших испытания.
«Желающих получить краповый берет огромное количество. Но это дело избранных, которые имеют особый дух, характер, чувствуют особенную ответственность за то, что такое служба в рядах дивизии имени Дзержинского и спецназа», — подчеркнул губернатор.
Сдача экзамена на краповый берет проходит в два этапа. Сначала претенденты сдают нормативы, среди которых бег, тактическая подготовка и подтягивания. Затем бойцы совершают марш-бросок с различными преградами, проходят полосу препятствий и принимают участие в рукопашном поединке. В этот раз успешно прошли испытания семь человек.
Фото: [Сергей Хакимов]
Во время церемонии вручения краповых беретов губернатор Подмосковья поблагодарил командиров за профессионализм и внимание.
Отдельные слова благодарности глава региона выразил Герою России, ветерану спецназа Сергею Лысюку, который на протяжении десятилетий делает все, что связано с заботой и помощью военнослужащим и их семьям, в том числе организовывает полевую подготовку в пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе.
В ОДОН имени Дзержинского глава региона объявил о присвоении Сергею Лысюку звания «Почетный гражданин Московской области».
Фото: [Сергей Хакимов]
«Последний год мы сотрудничаем достаточно плотно, регулярно, чтобы помочь с тем, что необходимо на передовой. Спасибо командиру, который всегда на связи — мы всегда можем с вами решать самые сложные вопросы», — отметил Воробьев.
Также Андрей Воробьев поблагодарил главнокомандующего войсками Росгвардии Виктора Золотова за его особое уважительное отношение к дивизии имени Дзержинского.
Кроме того, губернатор Московской области передал дивизии около двадцати автомобилей высокой проходимости, которые помогут «дзержинцам» при выполнении боевых задач.
Фото: [Сергей Хакимов]
Напомним, в прошлом году Андрей Воробьев и его команда передавали бойцам дивизии различное оборудование, в том числе генераторы и прицелы, а также амуницию.
В этом году Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского исполнилось 99 лет. За год спецоперации свыше 950 спецназовцев получили госнаграды, в том числе две звезды Героя России.