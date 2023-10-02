Андрей Воробьев обратил внимание региональной власти на состояние пятиэтажек в Воскресенске

«В субботу мы были в микрорайоне Лопатинский. В сквере (в Воскресенске – прим. ред.) там, где мы делаем тепло и воду, у жителей микрорайона, где 15 домов, возникла масса вопросов в части состояния жилого фонда. Жилой фонд там запустили в 1953-1957 годах. И когда мы делаем новые магистрали по теплу и по воде, но в самих домах все «дышит на ладан», как говорят в народе, то наивно ожидать какого-то результата, перемен», - сказал Андрей Воробьев, обращаясь к профильным ведомствам.