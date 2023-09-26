Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по замене водопровода в микрорайоне Лопатинский Воскресенска. Он отметил, что здесь на протяжении длительного времени наблюдались проблемы с отоплением и чистой водой.

«Я здесь для того, чтобы проблема была решена, пообещать тепло, воду и извиниться за неудобства. Сейчас жители справедливо нам говорят о том, что кроме этих работ есть еще одна кричащая проблема – это состояние самих домов. Мы должны микрорайону помогать, ему уже много лет, сетям – еще больше», - сказал глава региона.

В микрорайоне заменят водопроводные сети протяженностью более четырех километров. Сейчас уложено свыше 2,8 километра, обустроено 72 колодца. Степень готовности превышает 70%. На ВЗУ «Лопатинский» заменили два насоса. Также ввели ранее законсервированную скважину. Уже в этом году пятнадцать тысяч жителей получат чистую воду.

В следующем году в микрорайоне запустят станцию обезжелезивания мощностью 240 кубометров в час и отремонтируют водопроводные сети на Комсомольской улице и от улицы Андреса до улицы Маркина. В целом к 2027 году качество водоснабжения в Воскресенске улучшится для 106 тысяч жителей.

По словам Воробьева, следующий этап – капремонт домов. Он отметил важность информирования жителей о ходе проведения работ, а также рассказал о программе реновации.

«Сейчас активно беремся за реновацию. Сто тысяч человек в Подмосковье живет в двухэтажных бараках. И наша задача в первую очередь – строить в городе высокие дома и сносить ветхие», - сказал он.

В рамках встречи с жителями Воробьев также поручил главе муниципалитета организовать собрание с представителями УК и активными жителями, чтобы решить все актуальные для них вопросы.

«Важно сформировать взаимопонимание. Мы должны исправлять все то, что людей беспокоит», - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что Воробьев проверил ход строительства блочно-модульной котельной в Воскресенске.