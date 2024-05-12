Андрей Воробьев: Обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия

Губернатор Воробьев

Фото: [Соцсети губернатора Андрея Воробьева]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил в своих социальных сетях, что обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия, а также жестокий теракт.

«Мои глубокие соболезнования родным погибших, здоровья и быстрого восстановления пострадавшим. Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку в этот трудный момент. Белгород, мы с тобой», - подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам отряда БАРС.

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