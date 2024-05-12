Андрей Воробьев: Обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия
Фото: [Соцсети губернатора Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил в своих социальных сетях, что обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия, а также жестокий теракт.
«Мои глубокие соболезнования родным погибших, здоровья и быстрого восстановления пострадавшим. Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку в этот трудный момент. Белгород, мы с тобой», - подчеркнул глава региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам отряда БАРС.