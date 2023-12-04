Андрей Воробьев: огромные усилия были направлены на реализацию работы по очистке дорог в Подмосковье

Тему оперативного устранения последствий рекордного снегопада затронули на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

«Пришла зима. Это очень заметно. Все выходные, вы знаете, огромные усилия и муниципальных служб и дорожных были направлены на реализацию большой работы по очистке дорог, дворов, тротуаров», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, по данными синоптиков, снегопад, накрывший Подмосковье в это воскресенье, был сильнейшим за 145 лет. Для борьбы с его последствиями дорожники и коммунальщики использовали эффективные алгоритмы.

«Каждая зима — это большая работа коммунальных служб, дорожных служб. И нам очень важно действовать слаженно. Хочу поблагодарить глав, которые включились в работу, которые находятся в зеленой зоне», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев также попросил глав, чьи муниципалитеты находятся в красной зоне, внимательно отнестись к возложенным на них обязанностям.

Ранее губернатор Московской области рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.