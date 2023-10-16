Губернатор Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в Подмосковье

В Подмосковье с 2012 года реализуется проект «Развитие Московского транспортного узла», старт которому дал президент России Владимир Путин. Это позволяет расширять, модернизировать и строить автомобильные дороги, железнодорожные пути, концессионные дороги, а также менять подвижной состав: как железнодорожный, так и автобусный. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это важнейшая программа, которая направлена на решение проблем качества жизни в контексте транспорта, перемещения, всего того, что определенное время было недоразвито», — отметил губернатор.

Воробьев напомнил, что в регионе открывается МЦД, уже построены около 40 железнодорожных переездов, концессионные дороги ЦКАД, и М-12, а также ЮЛА, которую запустят по востоку Подмосковья, вскоре будет решен вопрос Мытищинского узла. По словам главы региона, все это позволяет развивать экономику и экономить время граждан.

Воробьев добавил, что в реализации таких проектов региону помогает правительство и Москва. Он подчеркнул, что «только в партнерстве можно добиться чего-то заметного для Московской области».

Ранее Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.