Андрей Воробьев осмотрел разработки, представленные на Китайской международной промышленной выставке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в Китайской международной промышленной выставке (CIIF), которая проходит в Шанхае с 12 по 16 октября. В 2026 году основная тема крупнейшего технологического форума КНР, который проводится уже в 26 раз, — интеллектуальное производство и промышленная трансформация. Свои разработки гостям представляют около 3 тыс. технологических компаний со всего мира.

Воробьев познакомился с передовыми решениями в сфере промышленной автоматизации, робототехники и металлообработки, посетил стенды китайских компаний Estun, Siasun, Zhejiang, Fairnio, Agibot (роботы и автоматизация производств), а также Longxin Laser, Haitian Laser, Bodor Laser (оборудование для металлообработки).

«Мы сегодня посещаем крупнейшую в мире индустриальную выставку, где представлены различные современные решения в робототехнике, автоматизации процессов. Почти 25% регионального продукта Московской области — это производства, в том числе перерабатывающие. Мы заинтересованы в том, чтобы наши компании использовали все умные решения, а также чтобы роботы и все, что касается автоматизации, производилось в Подмосковье. У нас есть несколько индустриальных парков, где реализуется специальная программа — символическая плата за аренду для производителей робототехники — 1₽ за 1 кв. м. Мы находим партнеров и в Китае, очень дорожим этими отношениями. Надеюсь, что каждый такой визит поможет и китайским компаниям спланировать производство на территории Подмосковья, и российским — обеспечивать спрос на автоматизированные линии или роботов, которые сегодня все чаще используются, в том числе для повышения конкурентоспособности», — сказал он в интервью ТАСС.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

По его словам, сегодня Китай, чтобы не упускать рынок, активно использует роботов, Подмосковье тоже изучает этот опыт.

Экспозиция выставки занимает более 300 тыс. кв. м, там работает отдельная зона гуманоидных роботов и секция интеллектуальных сервисных роботов для ухода за пожилыми людьми, представлены технологии беспилотного транспорта, альтернативной энергетики и не только. Гости могут увидеть промышленных роботов, ИИ-ассистентов для производства, цифровых двойников, технологии машинного зрения и многое другое.

Подмосковье и КНР реализуют большое количество совместных проектов, в том числе, и сфере роботизации. Так, например, российская компания «Смарт Импорт» и китайская CRP Robot в 2027 году планируют запустить производство промышленных роботов в ГИП «Титан» в Ленинском округе.

На подмосковной площадке создается кластер промышленной и складской робототехники (среди компаний-резидентов — «Смарт Робот», «Семаргл роботикс», «Нью Лайн Инжиниринг», «Битроботикс», «Валдай Роботы», «Росатом ИнтелМаш» и «Подмосковный завод роботов»). Там ведется разработка и производство промышленных роботов-манипуляторов, роботизированных систем хранения, кранов-штабелеров и мобильных платформ для производственной и складской логистики, учебных и дельта-роботов.

«У нас также есть большой проект в Дмитровском индустриальном парке — это будет фабрика по производству роботов для логистики, для складов. Московская область — это четверть складов нашей страны, потому что большинство распределительных сетей, маркетплейсы расположены у нас. Мы заинтересованы в максимальной роботизации и автоматизации этих процессов. Для нас это экономически очень важно», — добавил губернатор.

Для компаний действуют региональные меры поддержки, в том числе субсидия в размере до 20% капитальных затрат (не более 500 млн рублей) при инвестициях от 500 млн рублей. Для производителей и интеграторов предусмотрена льготная аренда по ставке 1 рубль за 1 кв. м. в год, компенсация до 50% аренды в частных индустриальных парках при инвестициях от 100 млн рублей и так далее.

Роботов активно используют в подмосковном машиностроении, фармацефтике, складских комплексах, логистичесих хабах и так далее. Подмосковье — первый регион в стране, где для повышения эффективности отрасли был утвержден стандарт роботизации складов.

Например, складе «Глории Джинс» в Подольске компания «Комитас» объединила хранение, перемещение и сортировку товаров в единый комплекс (автоматическая система позволяет сортировать до 12 тыс. отправлений в час).Там работают 112 роботов для перемещения коробок внутри стеллажей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.