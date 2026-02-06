Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» в Доме правительства региона рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

Воробьев, возглавляющий комиссию, рассказал, что с 2023 года в Подмосковье действует региональная комиссия по ИИ, Центр ИИ. Вместе со стратегическими партнерами «Сбером», «Яндексом», «Билайном» ведется работа по самым разным направления в части внедрения нейросетей. В области реализуется 67 проектов с использованием ИИ, до конца года их число превысит 80.

«Цель понятна — высвобождать людей от рутины, передавая типовые процессы автоматизации искусственному интеллекту, закрывать дефицит кадров там, где нужны компетенции и ответственность человека. У нас в Московской области сегодня реализовано 67 проектов с ИИ. <…> Эффекты в Московской области: 2,5 млрд рублей экономии в год, ИИ выявил больше полумиллиона нарушений содержания территорий. Цель на 2026 год — внедрить еще 15 проектов с ИИ», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что важно создать отраслевые стандарты ИИ-зрелости, определить перечень сфер внедрения ИИ и по каждому направлению сформировать реестр эффективных ИИ-решений, обязательных к внедрению.

Также на заседании отметили важность регулирования нормативно-правовых актов и законов, которые будут способствовать дальнейшему запуску ИИ. Было отмечено, что необходимо четко определить, в каких сферах можно использовать свободно распространяемые модели ИИ, а в каких — только свои суверенные.

Кроме того, обсудили вопрос наличия инфраструктуры. Для разработки моделей ИИ и их обучения требуется мощная вычислительная база и стабильное энергоснабжение. Сейчас многие регионы вынуждены арендовать машинные залы в ЦОДах.

«Хочу на примере Подмосковья сказать, что для обслуживания наших цифровых систем нам необходимо 250 серверных стоек. И научно-технический совет говорит о том, что в долгосрочной перспективе выгодно все-таки иметь свой ЦОД, чем каждый день индексированно платить за аренду», — сказал губернатор.

Сейчас предлагается на федеральном уровне разработать программу по софинансированию строительства ЦОДов.

Помощник президента РФ Алексей Дюмин сообщил о создании новой Комиссии при президенте, которая будет координировать работу в этой сфере.

«Координационный орган для повышения эффективности взаимодействия всех участников в этой отрасли, а также выработки подходов по созданию, развитию и внедрению этих технологий. И здесь возрастает роль и значимость комиссии Госсовета по направлению „Экономика данных“. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, который ее возглавляет, войдет в состав Комиссии при президенте», — сказал он.

Зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко подчеркнул возрастающую роль ИИ в повседневной жизни и в экономике страны. Он также обозначил приоритетные направления для его законодательного регулирования.

«Учитывая, что сфера применения ИИ затрагивает практически все отрасли российской экономики, государство должно там, где есть риски, их снимать, а также регулировать. Мы определили 5–7 направлений, которые сейчас отрабатываем, где необходимо введение на законодательном уровне регулирования деятельности, связанной с использованием искусственного интеллекта», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как использует нейросети в своей жизни и работе.