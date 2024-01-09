Андрей Воробьев отметил важность модернизации коммунальной инфраструктуры

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24», говоря о ходе ликвидации последствий аварии в котельной Климовска, отметил важность модернизации коммунальной инфраструктуры — как в самом микрорайоне, так и в целом в регионе.

«Отдельная тема — это специальная программа модернизации. Естественно, здесь это будет. (…) Нужно наводить серьезный порядок», - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что тема ЖКХ всегда требует особого подхода. В Подмосковье активно модернизируют коммунальную инфраструктуру, в том числе в рамках концессионных соглашений.

«У нас большая программа модернизации с «Газпромом». Нам очень помогает «Газпром». Концессии, которые мы делаем, предполагают привлечение огромного количества миллиардов. Восемьдесят миллиардов у нас до 2026 года «Газпром» вкладывает в теплоснабжение», - рассказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье котельные нередко становятся местом наживы для недобросовестных организаций, и получить объекты в собственность удавалось только путем возбуждения уголовных дел.

«И нам приходится оправдываться перед жителями. Потому что, опять же, никого не интересует, кто владеет котельной. Интересует, дома тепло или не тепло», - заключил он.

Ранее губернатор выразил благодарность Москве за помощь в ликвидации последствий аварии.