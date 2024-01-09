Губернатор Подмосковья поблагодарил Москву за помощь в ликвидации последствий аварии на котельной Климовска

В Климовске несколько сотен бригад занимаются электроснабжением и теплоснабжением, чтобы обеспечить жителей светом и теплом после аварии на котельной. Об этом в эфире «России 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В ликвидации последствий трагедии области также активно помогала Москва, добавил он.

«Мэр [Сергей Собянин] и его команда здесь в полном объеме участвуют на всех участках, и за это я им очень благодарен. Так же как и большому количеству наших строительных компаний, и компаний, которые очень известны, но просили себя не называть. Поэтому мы получили существенную поддержку: и от общепита, и одеяла, обогреватели. Все это имело принципиально важное значение, потому что людям нужно было объяснить логику наших действий», — подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил местных жителей, которые смогли «войти в положение». По словам Воробьева, авария потребовала мобилизации сил профильных ведомств. В частности, были задействованы силы МЧС и правоохранительного блока. Губернатор добавил, что котельную перевели в собственность региона, что позволит открыть инвестиционную программу по ее модернизации и наладке теплосетей.

Андрей Воробьев добавил, что власти обнулили пострадавшим гражданам оплату за отопление за январь. Кроме того, показатели по электричеству будут брать по счетам декабря, уточнил он.

Ранее губернатор Подмосковья подчеркнул, что ситуация с котельной в Климовске потребовала максимальной мобилизации.