Андрей Воробьев подвел итоги «Месяца чистоты» в Подмосковье

Итоги «Месяца чистоты» подвели в рамках совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«Мы видим огромный запрос жителей, особенно весной, на все, что касается чистого двора, чистых контейнерных площадок, чистых обочин, и стараемся его удовлетворять. Сегодня подведем итоги „Месяца чистоты“, который проходил на всех наших территориях. По факту это было полтора месяца (с 10 марта по 25 апреля) интенсивной работы, цель которой — привести в порядок после зимы улицы, дороги, дворы», — сказал губернатор.

Он также отметил важность использования в сфере содержания территорий камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

В рамках «Месяца чистоты» в округах убирали мусор, приводили в порядок газоны, ремонтировали элементы на детских площадках, убирали смет у подъездов, промывали территории дворов и контейнерные площадки, устраняли мелкие дефекты. Наибольший объем работ провели в Зарайске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском и Ступино.

В завершение «Месяца чистоты» прошел субботник. В нем приняли участие свыше 96 тыс. человек. В его рамках отремонтировали и покрасили более 4 тыс. малых архитектурных форм, высадили 3 тыс. деревьев и 4 тыс. кустарников, обустроили около 400 клумб.

С февраля в Подмосковье ввели штрафы за сброс крупногабаритного мусора у жилых домов. Нарушения фиксируются с помощью видеокамер, оснащенных искусственным интеллектом. В случае выявления нарушения управляющей организации дается 48 часов на его устранение, иначе компанию оштрафуют на 50 тыс. руб. После этого ищут нарушителя и выписывают штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. За три месяца в регионе выявили 53 таких нарушителя. Из них к ответственности привлечены 29.

В период майских праздников была усилена работа по вывозу мусора с дворовых территорий. В частности, дополнительно установили почти 4 тыс. контейнеров и вывели на линию больше спецтехники.

В Подмосковье модернизировали свыше 1 тыс. контейнерных площадок. На 300 работы продолжаются. На 97 — начнутся в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность компании «Россети Московский регион» и МЧС за работу в майские праздники.