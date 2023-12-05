Андрей Воробьев ознакомился с проектами воспитанников Центра молодежных инициатив в Протвино

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил воспитанников Центра молодежных инициатив (ЦМИ) в Протвино. В конце октября там появилось новое креативное пространство — на Лесном бульваре расположились зоны для проведения мастер-классов, актовый зал, чайная комната.

Андрей Воробьев узнал, как ребята обжились на новом месте, а также ознакомился с их проектами и пообщался с волонтерами, среди которых есть родные участников спецоперации, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор поздравил ребят с Международным днем добровольцев. Он отметил, что в Подмосковье волонтерской деятельностью занимаются свыше сорока тысяч неравнодушных граждан — это люди разных возрастов, включая школьников и студентов. Они изготавливают все необходимое для фронта и доставляют грузы на передовую и в новые регионы.

«Еще раз хочу сказать вам спасибо, уверен, что вы показываете пример и своим одноклассникам, и всей молодежи. Мне кажется, в нашей жизни необходимо уметь делать добро, от этого получаешь особые чувства. <…> Хотел бы сказать слова благодарности (президенту Международной ассоциации бокса. — прим. ред.) Умару Кремлеву. Вы местный житель, чтите свою малую родину, и этот Молодежный центр во многом сделан благодаря вам», — подчеркнул Андрей Воробьев.

ЦМИ — это уникальный социально-досуговый и оздоровительный комплекс, состоящий из нескольких помещений в разных точках города. На его базе работает центр поддержки участников СВО и их семей, действует штаб волонтеров, а также реализуются различные проекты, в том числе «Окопная свеча».

Фото: [ Антон Чернов ]

Здание под креативный кластер Центр молодежных инициатив получил от города. Благодаря Умару Кремлеву за три недели помещение привели в порядок. Сейчас здесь проходят собрания волонтеров, киноквартирники, творческие вечера. Кроме того, здесь расположены цеха по изготовлению вещей, необходимых на фронте.

Губернатору продемонстрировали, как делают маскировочные сети, окопные свечи, нашлемники, сухие души, перевязочные пакеты, а также предложили поучаствовать в их изготовлении. Одна из волонтеров ЦИМ — мать двоих детей, которые сейчас находятся на передовой, — поблагодарила губернатора за колоссальную поддержку, которая оказывается в регионе близким бойцов.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Сейчас в Центре молодежных инициатив трудятся двадцать девять сотрудников, в том числе восемнадцать специалистов по работе с молодежью. «Фишка» ЦИМ — внеурочная деятельность. Волонтеры забирают детей после школы и приводят сюда на творческие занятия.

Центр молодежных инициатив обеспечивает продуктовыми наборами родственников участников СВО, а в конце декабря здесь пройдет елка для детей военнослужащих. Кроме того, в молодежном центре оказывают социально-психологическую поддержку, проводят психологические тренинги, семинары, лекции и деловые игры. На базе ЦИМ также оказывают юридическую и педагогическую помощь, готовят молодых людей к семейной жизни, занимаются организацией отдыха подростков и молодежи.

В этом году в Центре молодежных инициатив в Протвино состоялось свыше ста восьмидесяти мероприятий разного уровня, в том числе акции «Бессмертный полк» и «За здоровый образ жизни».