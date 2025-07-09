Андрей Воробьев отметил важность строительства нового животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность строительства нового животноводческого комплекса в Сергиево-Посадском округе для продовольственной безопасности страны. Объект начали возводить сегодня у села Окаемово. Первый камень в его основание вместе с губернатором заложили министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель совета директоров АПХ «Зеленая Долина» Сергей Юдин.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. (…) В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится „Сырная долина“, которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — сказал губернатор.

В запуск предприятия вложат более 40 млрд руб. Здесь появится свыше 1 тыс. рабочих мест. По словам Оксаны Лут, комплекс рассчитан почти на 40 тыс. ското-мест.

«Он будет давать порядка 200 тыс. тонн молока, что станет очень хорошим вкладом в наши планы по увеличению объема производства молока, который к 2030 году должен составить 38,5 млн тонн», — отметила она.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

АПХ «Зеленая Долина» может претендовать на различные меры поддержки от правительства Подмосковья, в том числе на компенсацию части затрат на закупку техники и оборудования и на налоговые льготы.

«Мы приступаем к реализации крупного проекта, я очень благодарен и министру сельского хозяйства России Оксану Николаевну Лут, и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, и всей его команде за то, что все мы причастны к созданию такой новой отраслевой машины. Именно так бы я назвал этот проект», — отметил Сергей Юдин.

Согласно проекту, будут построены животноводческий комплекс, молочный завод, семейная экоферма и жилой квартал для сотрудников компании и их семей, рассчитанный на 3-3,5 тыс. человек. По словам директора по корпоративным отношениям АПХ «Зеленая Долина» Ольги Ладыгиной, проектирование жилого городка начнется в следующем году. Его площадь составит 80 тыс. кв. м. В таунхаусах смогут разместиться около 810 семей.

«Просто привезти сотрудника на ферму — недостаточно. Для того чтобы он остался у нас работать, нужно обеспечить его комфортным жильем. И мы предусмотрели создание целой экосистемы. <…> Предусмотрена и досуговая часть — спортивные площадки, центры развития детского творчества. Вокруг квартала будут располагаться экофермы, чтобы наши сотрудники могли покупать экологически чистые продукты. Построим также магазины», — рассказала она.

Фото: [ проектное решение ]

Проект реализуют в четыре очереди. Первую — в 2027 году, вторую — в 2028-м, третью — в 2029-м, четвертую — в 2030-м. После выхода комплекса на полную мощность предполагается развитие кросс-функциональной кооперации, чтобы поддерживать малый бизнес в регионе.

Кроме того, реализация проекта предусматривает кадровую работу, начиная с профориентации школьников и заканчивая трудоустройством. Ранее компания запустила в Белгородской области профориентационный автобус, на котором сотрудники ездят по школам и рассказывают детям о предприятии и новых технологиях. Это позволяет школьникам узнать о востребованных профессиях в сфере АПК. Андрей Воробьев и Оксана Лут осмотрели такой мобильный офис и пообщались со студентами. Со второй четверти нового учебного года такой же автобус планируют запустить в Подмосковье — сначала в Сергиевом Посаде, а затем в других округах.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Серебряных Прудах построят животноводческий комплекс на 3 тыс. фуражных коров.