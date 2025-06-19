Андрей Воробьев: в Серебряных Прудах построят животноводческий комплекс на 3 тыс. фуражных коров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент агрохолдинга «ОСП агро», куда входит «СП „Нива“, Игорь Исаев подписали соглашение о строительстве крупного животноводческого комплекса на 3 тыс. фуражных коров в Серебряных Прудах.

«Строительство животноводческого комплекса на 3 тыс. голов в Серебряных Прудах — очередной этап по возрождению сельскохозяйственного предприятия „Нива“. Производственные площадки здесь находились в плачевном состоянии, однако новый инвестор вложил за прошедшие три года более 1,1 млрд рублей — отремонтировал помещения, провел техническое переоснащение», — рассказал губернатор.

По его словам, новый проект позволит создать еще 60 рабочих мест. Его реализуют во втором квартале 2027 года. Здесь будут производить 32 тыс. тонн молока в год. Новый комплекс построят на участке площадью 80,5 га. Объем инвестиций составит 3 млрд рублей.

СП «Нива» было приобретено агрохолдингом «ОСП агро» в марте 2022 года. За это время здесь восстановили телятник на 500 голов и навесы на 600 голов, построили восемь силосно-сенажных траншей, привели в порядок гаражный комплекс и административные здания, закупили свыше 30 единиц техники и оборудования.

«Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, Правительству Московской области и Министерству сельского хозяйства РФ за то, что нам предоставляют большое количество мер поддержки — это возмещение части затрат на строительство комплекса, инженерной инфраструктуры, приобретение животных и техники. Кроме того, нас сопровождают на этапе проектирования и получения разрешительной документации. А после запуска проекта будет оказываться поддержка на развитие племенного животноводства и стимулирование производства молока», — отметил Исаев.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что ГК «ЭкоНива» построит в Ступино животноводческий комплекс на 3,5 тыс. коров.