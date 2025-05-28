Андрей Воробьев подчеркнул значимость подмосковных клубов «Активное долголетие»

В Подмосковье важно развивать клубы «Активное долголетие», которые помогают представителям старшего поколения вести здоровый образ жизни. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Он отметил, что к участию в клубах тяжело привлечь мужчин.

«Когда мы приглашаем, очень немного пассионариев, особенно мужчин», — сказал губернатор.

По его словам, активные долголеты могут заниматься творчеством, экскурсиями, физкультурой, танцами, изучением иностранных языков и не только. Воробьев подчеркнул, что в регионе создаются все условия для этого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.