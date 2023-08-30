Андрей Воробьев: Подмосковье – один из самых газифицированных регионов в стране

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соцгазификации в регионе. По его словам, Московская область является одним из самых газифицированных регионов в стране.

«В 98% наших населенных пунктов есть газ. С 2021 года мы создали условия для подключения 120 тысяч домов – подтянули трубопроводы к границам участка. Из них 96 тысяч человек воспользовались возможностью газифицировать свои домовладения. Планируем в этом году еще 16 тысяч подключений», - сообщил губернатор.

Он отметил, что для удобства жителей в регионе ввели комплексную услугу «под ключ», в которую включены работы внутри участка и оборудование. Она обойдется в 150-170 тысяч рублей. Важное условие – дом должен быть зарегистрирован.

Особое внимание уделяется льготникам. Для них газификация практически бесплатная. Регион берет на себя проведение работ внутри участка и часть затрат на оборудование – до 80 тысяч рублей. С января в список были включены семьи с тремя детьми и семьи участников СВО.

«Спасибо Президенту – в прошлом году Владимир Владимирович сделал программу бессрочной и включил в нее социальные объекты. Мы газифицируем Коломенскую ЦРБ, Клинический наркологический диспансер в Серпухове, Коробчеевскую школу в Коломне и Черкизовскую в Пушкино. На очереди 48 ФАПов», - добавил губернатор.

Ранее Воробьев доложил о ходе реализации программы председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.