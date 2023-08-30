Андрей Воробьев доложил Михаилу Мишустину о ходе реализации программы соцгазификации

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о ходе реализации программы соцгазификации, а также представил работу офиса проекта в Домодедово.

Мишустин выразил благодарность Воробьеву за большое количество социальных инициатив. Он отметил, что Подмосковье является одним из лидеров в стране по соцгазификации.

«И вообще, те социальные инициативы, которые сегодня у вас есть, реализуются, мне кажется, достаточно понятны и просты для того, чтобы их брали на вооружение в других регионах страны. Хотел бы Вас поблагодарить за это и коллектив, который над этим трудится», - сказал он.

В Подмосковье программа соцгазификации охватывает 3,1 тысячи населенных пунктов. В ее рамках был созданы условия для подключения к газу домов 320 тысяч жителей.

«Газификация невозможна без регистрации дома. Благодаря президентскому решению была принята амнистия, поэтому мы видим заметный всплеск регистрации жилых домов и по нашей стране, и по Подмосковью в частности. Это объясняется, в том числе тем, что проект социальной газификации стал бессрочным», - отметил Воробьев.

По его словам, в Подмосковье восемь стационарных и двенадцать передвижных офисов программы. Также подать документы на участие в программе можно в МФЦ, на сайте госуслуг региона и на портале «Мособлгаза».

Все оборудование, которое используется для соцгазификации, – отечественного производства. Кроме того, «Мособлгаз» разработал линейку газового оборудования Moguchi, которая включает в себя пять моделей котлов и две модели водонагревателей.

Подмосковье – это первый регион, где разработали и внедрили систему «Безопасный дом». Благодаря работе этой системы подача газа автоматически перекрывается, если его концентрация в помещении достигает опасного уровня.

Ранее Воробьев рассказал о важности запуска обновленной подстанции «Пахра» для столичного региона.