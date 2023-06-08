Андрей Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

Сегодня в День соцработника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил представителей этой профессии с праздником и поблагодарил их за труд.

«Подобные праздники существуют для того, чтобы благодарить людей, которые посвятили свою жизнь, свое время, свои чувства, свое сердце тем, кому нужна помощь. С очень многими из вас в разных ситуациях я встречался, и всегда, люди, которые не устают помогать, не устают решать проблемы другого человека, вызывают уважение», — сказал глава региона.

В регионе 18 тысяч человек являются представителями данной профессии. Под их опекой находятся почти четыре миллиона жителей старше 60 лет и детей.

«Московская область — особый регион. <…> Здесь мы провели совместный профессиональный форум «Жить и воспитываться в семье». Приемные родители области первыми приняли к себе детей-сирот Донбасса. Подмосковные психологи участвовали в наших реабилитационных сменах «Послезавтра» — для подростков из новых регионов и прифронтовых территорий», — отметила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Губернатор также наградил отличившихся соцработников. Так, например, орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров, орден Преподобного Сергия Радонежского — инструктор по лечебной физкультуре центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Кирилл Кожевников.

Ранее Воробьев сообщал, что с 1 июля зарплаты социальных работников будут проиндексированы. Доплата составит 5,2 тысячи рублей.