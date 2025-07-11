Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает контролировать безопасность пешеходов на железной дороге

«Мы стараемся внедрять умные и технологичные решения, позволяющие предотвращать несчастные случаи. Один из самых эффективных механизмов — камеры, оснащенные искусственным интеллектом. Они помогают нам находить и привлекать к ответственности нарушителей, переходящих ж/д пути в неположенном месте. Это не всегда приятно, приходится платить штраф, но по итогу это спасает жизни. Там, где мы установили такие «умные» камеры, вдвое сократилось количество нарушений», - рассказал губернатор.

В Подмосковье 157 камер с функцией распознавания лиц установлены на 90 ж/д станциях в 36 округах. Их число будет расти. С начала года благодаря системе «Безопасный регион», а также рейдам в регионе составили более 2,2 тыс. протоколов.

Губернатор также отметил, что камеры видеонаблюдения, оснащенные ИИ, помогают следить за порядком и очередями на остановках. Таких устройств в области 656.

«Если в одном и том же месте образуются серьезные очереди, то корректируется расписание, по «проблемному» маршруту запускается дополнительный автобус или транспортное средство большего класса, чтобы жители не испытывали дискомфорт. В перспективе камеры также будут фиксировать повреждения на остановках — стекла, стенки, лавочки — что поможет оперативнее устранять их», - добавил Воробьев.

К примеру, в феврале из-за увеличения пассажиропотока дополнительно запустили три автобуса большого класса по маршруту №1229к «Котельники (ТЦ МЕГА Белая Дача) — ст. Люберцы — ст. Железнодорожная».

Ранее губернатор рассказал, как нейросети используются в сфере оказания госуслуг.