Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает жителям Подмосковья получать госуслуги

Искусственный интеллект, внедренный на региональном портале госуслуг, помогает жителям Подмосковья быстрее и удобнее получать 73 государственные услуги, нейросеть может распознавать около 250 видов типовых документов, которые нужно прикладывать при подаче заявления на получение той или иной услуги. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас на нашем региональном портале госуслуг ИИ проверяет типовые документы — водительское удостоверение, трудовую книжку, свидетельство о рождении или о браке — всего порядка 250 видов. Это позволяет экономить время тех, кто обращается за госуслугой, ведь если ты подгрузил не тот документ, нейросеть даст знать об этом еще на этапе подачи заявления. Раньше же проверка происходила непосредственно в ведомстве, и в случае ошибки заявителю просто отказывали в услуге. А это и время, и нервы. В планах — обучить ИИ распознавать и анализировать более сложные документы: проектную документацию, градостроительные планы и т. д.», — сказал губернатор.

На данный момент ИИ может распознавать документы по 10 направлениям. Среди них — социальные услуги, услуги здравоохранения, имущественные услуги, транспорт, услуги в сфере лесного хозяйства, услуга по выдаче выписок из домовых книг, жилищные услуги. Кроме того, это услуги в сфере архитектуры, энергетики и тарифного ценообразования.

Так, например, в рамках подачи заявки на получение выписки из домовой книги ИИ проверяет выписку из ЕГРН, свидетельство о регистрации по месту жительства, доверенность и другие документы.

С осени 2025 года нейросеть начнут обучать распознаванию более сложных документов, в том числе договоров купли-продажи, банковских выписок или товарных накладных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.