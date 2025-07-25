Андрей Воробьев рассказал, как камеры с ИИ помогают обнаружить лесные пожары в Подмосковье

В 2025 году камеры, оснащенные искусственным интеллектом, помогли обнаружить более трети лесных пожаров, система видеомониторинга позволяет оперативнее реагировать на возгорания и быстрее их ликвидировать. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Леса в Подмосковье занимают около 43% всей территории — почти 2 млн га. И, конечно, наша задача — эффективно предупреждать и оперативно тушить пожары, особенно в летнее время. По поручению президента [России Владимира Путина] занимаемся обводнением торфяников, закупаем технику и так далее. Кроме того, в области работает специальная система выявления и противодействия лесным пожарам, которая включает четыре уровня мониторинга: наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование (в том числе с использованием БПЛА) и космический мониторинг», — отметил губернатор.

По его словам, в этом году камеры позволили обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га, система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Воробьев добавил, что в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время установят еще пять видеокомплексов для усиления контроля.

Так, например, 12 июля камеры помогли выявить и ликвидировать возгорание в Кривандинском участковом лесничестве Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес», оно произошло в 1 км от деревне Левинская под Шатурой.

Напомним, что сообщить о лесном пожаре можно в лесную охрану (тел. 8 (800-10) 0-94-00) или экстренные службы по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.