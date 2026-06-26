Андрей Воробьев рассказал, какие проекты Подмосковье реализует с Белоруссией

Подмосковье продолжает работать над реализацией совместных с Белоруссией проектов. Об этом в ходе пленарного заседания XIII Форума регионов Беларуси и России заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я очень надеюсь, что и МАЗ у нас в Химках развернет новое интересное производство, которое очень востребовано. Мы часто бываем в Белоруссии, мы учимся. По ряду направлений мы берем опыт и считаем важным все, что касается ведения лесного хозяйства, <…> ЖКХ и управления коммунальным хозяйством», — подчеркнул губернатор.

По его словам, белорусские коллеги также перенимают опыт Подмосковья, в том числе в плане цифровизации искусственного интеллекта. Отдельно Воробьев затронул важность темы продовольственной безопасности для обеих сторон, а также аграрную тематику. Он подчеркнул, что в Белоруссии есть квалифицированные специалисты, а также конкурентоспособная доля агропромышленного комплекса.

Губернатор добавил, что стороны хотели бы объединиться так, чтобы сельхозпродукция обеих стран могла претендовать на экспансию на рынке Юго-Восточной Азии и Африки. Он подчеркнул, что емкость рынка определяет объем и успех развития экономики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.