Губернатор Подмосковья проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире

Так, на территории ОЭЗ «Кашира» открыли завод «Л-Пак». Соглашение о его строительстве было заключено в 2023 году на ПМЭФ. В реализацию проекта инвестировали 7,7 млрд рублей. Сегодня была открыта первая очередь — здесь будут выпускать 240 млн кв. м. продукции в год. На предприятии создали более 270 рабочих мест. Всего планируется трудоустроить около 1 тыс. человек.

«Это только первый этап, одна четвертая часть того, что вынашивают в своих планах инвесторы. Конечно, многое будет зависеть от эффективности, конкурентоспособности продукта. Приятно, что в Московской области сейчас реализуется ряд проектов, связанных с производством упаковки. Поэтому я хочу пожелать успехов и тем, кто работает и наладчиком, и оператором, и инженером, и дизайнером, и технологом – всем, кто причастен к этому предприятию. Уверен, что ваша дружная команда будет пополняться новыми талантливыми людьми», - обратился губернатор к коллективу предприятия.

Подмосковье помогло компании подобрать площадку в ОЭЗ и сопровождает проект на каждом этапе его реализации. Предприятие планирует подать заявку на возмещение затрат на строительство инженерной инфраструктуры.

«Мы в течение года изучали варианты – это Московская, Владимирская, Калужская, Тульская области. И, собственно, комплекс факторов, в том числе то, что ОЭЗ предоставляет налоговые льготы, стал определяющим по выбору места именно в Кашире», - рассказал директор ООО «Л-Пак Кашира» Владимир Дергунов.

Продукцию завода планируется поставлять по России и в страны СНГ. К 2028 году «Л-Пак» планирует выйти на объем производства 1 млрд кв. м. продукции в год.

Сейчас на предприятии установлен один гофроагрегат, который позволяет производить до 20 миллионов кв. м. продукции в месяц. Летом установят второй. После этого построят производственный корпус для установки линий переработки и установят третий гофроагрегат.

Компания придерживается принципов бережливого производства и использует вторсырье. Доля переработанной макулатуры составляет 80%.

«Л-Пак» является одним из шести резидентов ОЭЗ «Кашира», которая была создана в 2019 году. Плановый объем инвестиций по шести резидентам составляет порядка 36,6 млрд рублей. Уже освоено около 21,3 млрд рублей. Все производства обеспечат 1,5 тыс. рабочих мест.

