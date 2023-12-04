Андрей Воробьев рассказал, когда достроят Московскую областную детскую больницу

Московскую областную детскую больницу достроят к 1 июня 2024 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы получили поддержку президента России Владимира Путина. Для нас это было критично важно, потому что на территории Подмосковья нет отдельного многопрофильного детского госпиталя», — отметил Воробьев.

По его словам, в больнице будут 18 ключевых профилей, включая хирургию и травматологию. На данный момент ведется поиск персонала, всего в новом учреждении будут работать около 470-500 врачей и порядка тысячи представителей среднего медицинского персонала. Губернатор выразил надежду, что среди персонала будут также выпускники подмосковных колледжей.

«Плюс прилегающую территорию мы будем осваивать для того, чтобы предоставлять по специальной программе жилье нашим врачам», — добавил он.

Губернатор Подмосковья также поблагодарил президента и правительство за реализацию данного проекта.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.