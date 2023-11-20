Губернатор Подмосковья: мы должны сделать все, чтобы наши гости в новогодние каникулы чувствовали заботу

Максимально подготовить все зоны отдыха и другую инфраструктуру к новогодним каникулам поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, чувствовали заботу», — сказал Андрей Воробьев.

Напомним, Подмосковье традиционно входит в число самых посещаемых регионов страны в новогодние каникулы. Так, по итогам праздников 2023 года, Ассоциация туроператоров России сообщила, что Московская область возглавила топ посещаемых субъектов наравне с Москвой. Подмосковье приняло с 30 декабря по 8 января два миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.