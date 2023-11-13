Андрей Воробьев рассказал о кадровых назначениях в правительстве Подмосковья
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Новые кадровые назначения обсудили на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.
«У нас кадровые изменения. Владислав Сергеевич Мурашов с 10 ноября занимает должность заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия», — сообщил губернатор.
Глава региона отметил, что Владислава Мурашова в региональном правительстве знают хорошо.
«Очень надеюсь, что новые подходы, все те задачи, которые стоят и в лесном комплексе, и в вверенном вам министерстве будут достойно выполняться с учетом постоянного поиска трансформации, а, значит, умных решений», — подчеркнул губернатор.
Андрей Воробьев также сообщил, что руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра стал Кирилл Карасев.
«Мы вас приветствуем. Вы человек опытный, офицер», — отметил губернатор Подмосковья.
Андрей Воробьев подчеркнул, что в последнее время и главы муниципалитетов, и различные подразделения правительства Московской области непосредственно взаимодействуют, реализуют разного рода направления.
«И чаще всего это (взаимодействие. — прим. ред.) происходит при постоянном партнерстве, взаимодействии с управлением безопасности», — сказал губернатор.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.