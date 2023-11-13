Губернатор Подмосковья поблагодарил сотрудников полиции за работу

«Я хочу поздравить, Виктор Кузьмич (начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Пауков — Прим. ред.), вас и всех сотрудников внутренних дел. В пятницу отмечали день полиции», — сказал Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.