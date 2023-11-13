Губернатор Подмосковья поблагодарил сотрудников полиции за работу
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников полиции. Глава региона также поблагодарил их за отличную работу и выразил уверенность, что так и будет происходить дальше.
«Я хочу поздравить, Виктор Кузьмич (начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Пауков — Прим. ред.), вас и всех сотрудников внутренних дел. В пятницу отмечали день полиции», — сказал Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
Он отметил, что ежедневно большое количество сотрудников полиции выходят на службу и охраняют спокойствие жителей Подмосковья.
«Круглые сутки работают на дорогах, наши участковые, специальные подразделения. Хочу поблагодарить за слаженную работу, взаимодействие. Уверен, что и дальше наш главк будет на хорошем, высоком счету», — добавил глава региона.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.