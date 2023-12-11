Андрей Воробьев рассказал о помощи бизнесу в Московской области

Одной из тем совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов стало развитие бизнеса в регионе.

«На прошлой неделе президент (России Владимир Путин. — прим. ред.) участвовал в экономической конференции ВТБ «Россия зовет». И там были сделаны акценты на то, что в нашу страну, несмотря на беспрецедентные санкции, давление, приходит бизнес и отечественный, и иностранный», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Также губернатор напомнил о решении развивать новые индустриальные парки.

«Считаю это важным, интересным. У нас у каждого главы, каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу», — добавил Андрей Воробьев.

Кроме того, глава региона напомнил о деятельности Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Он подчеркнул, что такая работа очень важна.

«Если оказывается поддержка, помощь в прохождении проекта, это определяющее условие для успеха», — сказал губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев во время рабочей поездки в КНР ознакомился с достижениями китайских компаний в различных отраслях.