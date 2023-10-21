Андрей Воробьев ознакомился с достижениями китайских компаний в различных отраслях
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил выставку высоких технологий V «Глобальной конференции по промышленному интернету», проходящую в Шэньяне.
«Здесь, в Шэньяне, нам удалось познакомиться с передовыми разработками в сфере промышленного интернета. На выставке инновационных технологий свои исследования и ноу-хау представили более 100 компаний, включая китайских гигантов и флагманов „Huawei“, „Aerospace Cloud Network“, „Ansteel“ и„China Unicom“. Их идеи по внедрению искусственного интеллекта в производственные процессы впечатляют и вдохновляют», — отметил Андрей Воробьев.
Отмечается, что всего в Китайской народной республике почти восемь тысяч цифровых мастерских и «умных фабрик», а стоимость основного сектора его промышленного Интернета превышает 1,2 триллиона юаней. На одном из стендов выставки губернатору представили электрозаправку, произведенную компанией «Huawei».
«Сейчас в среднем машины заряжают 4 часа, что очень неудобно, особенно если вы едете по скоростной дороге. Эта зарядная станция на данный момент является самой передовой, самой быстрой. За 5 минут пока вы пьете кофе, батарея заряжается от 0 до 80%. Мы уже используем эту технологию на рынке, поскольку сейчас 80% машин, продаваемых в Китае, это электрокары», — рассказал представитель компании «Huawei».
Кроме того, в рамках выставки высоких технологий Андрею Воробьеву продемонстрировали достижения китайских компаний в робототехнике, машиностроении, а также литейной и других отраслях промышленности.