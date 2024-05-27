Губернатор Подмосковья рассказал о совместных логистических проектах с Узбекистаном

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе Заседания Совета регионов Республики Узбекистан и РФ с участием глав государств рассказал о совместных с Узбекистаном логистических проектах.

«У нас в Подмосковье расположено три крупнейших «сухих порта», и еще ряд проектов в этой сфере реализуется», - отметил Воробьев.

Он рассказал о совместном трехстороннем проекте Подмосковья с Китаем и Казахстаном и сообщил, что дан старт совместному с ТЛЦ проекту с Узбекистаном.

«Мы видим тут большие перспективы», - заключил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о сотрудничестве Подмосковья с Узбекистаном в научной сфере.