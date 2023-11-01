Андрей Воробьев: три автостанции открыли после капитального ремонта в Подмосковье

Три автостанции открыли после капитального ремонта в Лыткарино, Пушкино и Подольске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность работы по приведению востребованных дорожных объектов к современным стандартам.

«В этом году мы серьезно взялись за автовокзалы и автостанции — их в Подмосковье 44, а общий пассажиропоток насчитывает 165 тысяч человек в день. Вместе с бизнесом выполняем перезагрузку и стараемся учесть все пожелания жителей», - отметил Воробьев.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

По словам главы региона, на обновленных автостанциях не только восстановили фасады и обновили инженерные коммуникации, но оборудовали удобные залы ожидания и санузлы, установили вендинговые аппараты и электронные табло. На всех станциях создана доступная среда.

Капремонт провели за счет привлеченных частных инвестиций. Указанными станциями в сутки пользуются более одиннадцати тысяч человек. От автостанций отходят 46 маршрутов общественного транспорта.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Ранее в Подмосковье был открыт новый автовокзал в Бронницах, обустроены четыре разворотных круга в трех округах, обновлены три сотни остановочных пунктов и оборудованы 50 выделенных полос для общественного транспорта.

В 2024-м планируется реконструкция автовокзала в Ногинске, завершить которую намерены в конце года. Также запланировано заключение соглашений с частными инвесторами на реконструкцию автовокзалов в Домодедово, Чехове и Мытищах.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Ранее губернатор проверил ход строительства путепровода возле станции «Быково» в Раменском.