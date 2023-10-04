Губернатор Подмосковья проверил ход строительства путепровода возле станции «Быково» в Раменском

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения путепровода возле станции «Быково» в Раменском. Ввести объект планируется досрочно – не в январе 2025 года, а уже к 1 сентября следующего года.

«Здесь – один из самых плотных заторов, в часы пик навигатор светится даже не красным, а багровым цветом и пробки растягиваются на два-три километра. Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», - рассказал губернатор.

Сейчас на участке действует одноуровневый переезд. Это единственный объект, который связывает Новорязанское и Егорьевское шоссе. Также он соединяет северную и южную части Люберецко-Раменской агломерации. С запуском третьего диаметра здесь заметно возросла интенсивность движения поездов, в результате чего стали образовываться огромные пробки.

Новый путепровод поможет решить проблему – с его вводом проехать через железную дорогу можно будет всего за десять минут. Его протяженность составит 382 метра. С учетом подъездов и съездов длина объекта составит 1,2 километра. Эстакаду построили уже более чем на 50%.

Ранее губернатор осмотрел новый разноуровневый пешеходный переход у станции «Удельная» в Раменском.