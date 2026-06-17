Андрей Воробьев в преддверии Дня медицинского работника вручил награды врачам Подольской больницы

«Я здесь, чтобы вас поздравить и в вашем лице поблагодарить 107 тыс. подмосковных врачей, медсестер, работников скорой помощи, фельдшеров, водителей. Всех, кто лечит, спасает, заботится, делает все возможное, чтобы помочь людям. Мы стараемся планомерно модернизировать систему здравоохранения. Понимаем, насколько важно иметь современное оборудование, трансформировать палаты, которые уже не соответствуют современным требованиям и т. д.» — сказал губернатор.