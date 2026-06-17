Андрей Воробьев в преддверии Дня медицинского работника вручил награды врачам Подольской больницы
Губернатор Подмосковья наградил врачей Подольской больницы
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в городской округ Подольск встретился с врачами Подольской областной больницы и вручил специалистам награды в преддверии Дня медицинского работника.
«Я здесь, чтобы вас поздравить и в вашем лице поблагодарить 107 тыс. подмосковных врачей, медсестер, работников скорой помощи, фельдшеров, водителей. Всех, кто лечит, спасает, заботится, делает все возможное, чтобы помочь людям. Мы стараемся планомерно модернизировать систему здравоохранения. Понимаем, насколько важно иметь современное оборудование, трансформировать палаты, которые уже не соответствуют современным требованиям и т. д.» — сказал губернатор.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
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Онколог центра амбулаторной онкопомощи Подольской областной клинической больницы Ирина Данилова получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области».
Главврач Подольской ОКБ Вардан Геворкян, рентгенолог рентгеновского отделения Елена Барышникова, кардиолог Наталья Гомозова, заведующий отделением анестезиологии и реанимации — анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Владислав Мешков, уролог урологического кабинета взрослой поликлиники Александр Панкевич и медсестра процедурной Людмила Сиротенко получили Благодарности губернатора Московской области.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником.