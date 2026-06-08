Губернатор Подмосковья поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником. В рамках торжественной церемонии он вручил отличившимся специалистам государственные и областные награды.

«В этом зале собрались люди, которые дарят тепло, внимание, заботу тем, кому это необходимо. Со многими мы встречались в разных ситуациях, при разных обстоятельствах. Хочу поблагодарить вас и поздравить с профессиональным праздником», - обратился губернатор к гостям церемонии.

Глава региона выразил благодарность советнику директора центра им. Мещерякова Галине Епифановой. По его словам, она всю свою жизнь посвятила детям, а потом уже и взрослым людям с тяжелой судьбой.

«Вы, ваша команда, наша команда стараемся делать все, чтобы вдохновить, чтобы поддержать тех, кому нужна помощь. Здесь присутствуют люди, которые обеспечивают заботу, уход, воспитание. Вы на своем месте делаете очень важное дело. Спасибо вам!» - сказал Воробьев.

В сфере социальной защиты населения Подмосковья работают более 14 тыс. человек. Область стала первым и единственным регионом, где действуют меры поддержки именно для соцработников. Это компенсация аренды жилья, выплаты молодым специалистам, программа «Приведи друга», выплата для вожатых детских лагерей.

В ходе церемонии председатель правления областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров был награжден Знаком Преподобного Сергия Радонежского.

Специалисту семейного центра помощи семье и детям «Ступени» в Пушкино Арлете Арушанян и директору комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Дмитрию Еремейцеву присвоили почетные звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области».

Советник директора центра им. Мещерякова в Сергиевом Посаде Галина Епифанова, заведующая отделением «Пансионат «Чайка» комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Егорьевский» Наталья Яснова, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Дмитрий Жевжиков и соцработник центра «Егорьевский» Алла Долгополова получили Благодарности губернатора Московской области.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 5/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 6/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 7/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 8/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 9/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 10/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 11/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 12/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 13/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 14/15 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 15/15

В торжественной церемонии также приняли участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Важнейшим направлением государственной политики является развитие сферы социальной защиты. Именно от ее состояния, от компетентности и самоотдачи социальных работников зависят качество жизни людей, утверждение в обществе принципов справедливости и гуманизма. В этой сфере трудятся представители самых разных профессий. Их работа имеет чрезвычайно важное значение для миллионов жителей нашей страны, - подчеркнул Чуйченко.

Он также отметил, что в Подмосковье социальные службы активно участвуют в развитии института пробации.

Важным направлением социальной работы в регионе является помощь участникам СВО и их семьям. В Подмосковье для них действуют 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки. В 2025 года заработала цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества». В региональный филиал фонда «Защитники Отечества» с 1 июня 2023 поступило 55 тыс. обращений, большинство из которых успешно решены. В округах работают 96 социальных координаторов.

«Именно соцработники делают по-настоящему важное, доброе дело, дарят человеку самое ценное – надежду, заботу и внимание. Поэтому их деятельность – это не просто работа, а настоящее служение во имя человека», – подчеркнула Цивилева.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проактивно назначать социальные выплаты в регионе.