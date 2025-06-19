Андрей Воробьев: ГК «ЭкоНива» построит в Ступино животноводческий комплекс на 3,5 тыс. коров

ГК «ЭкоНива» построит в Ступино животноводческий комплекс на 3,5 тыс. коров, а также площадки для выращивания молодняка молочных пород на 5,1 тыс. голов. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ губернатором Московской области Андреем Воробьевым и президентом ГК «ЭкоНива» Штефаном Дюрром.

«Новый животноводческий комплекс в Ступино станет для компании уже вторым на территории региона. Первый „Бортниково“ -— мы запустили в 2023 году, а соглашение о его строительстве также подписывали на полях ПМЭФ. За прошлый год там было произведено более 42,5 тыс. тонн молока. Приятно, что наши давние, надежные партнеры хотят расширяться и развивать свой бизнес в Подмосковье», — отметил губернатор.

По его словам, в реализацию проекта планируется вложить около 4,4 млрд. руб. инвестиций. В округе будет создано 120 новых рабочих мест. Строительство комплекса планируют начать в 2026 году.

«Мы очень довольны нашей работой в регионе и планируем усиливать свои позиции, в том числе благодаря поддержке со стороны правительства и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области», — сказал Дюрр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о запуске второй очереди производства косметики в Ступино.