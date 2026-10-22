Андрей Воробьев: вместе с Москвой мы усиливаем автобусные маршруты, пересекающие МКАД

«Это значит, что у нас будет работать не 10 тыс. автобусов, а гораздо больше. И мы видим положительный эффект такого партнерства с Москвой. Автобусы, которые высвобождаются у нас, будут направлены на внутреннее перемещение жителей, на внутренние муниципальные маршруты. Здесь тоже большой запрос и в новых микрорайонах, и в удаленных территориях. Всегда хочется ехать в комфортных условиях летом с кондиционером и в тепле зимой», — сказал губернатор.