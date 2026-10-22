Андрей Воробьев: вместе с Москвой мы усиливаем автобусные маршруты, пересекающие МКАД
Губернатор Подмосковья рассказал об усилении автобусных маршрутов в регионе
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о реализации совместного с Москвой проекта по усилению автобусных маршрутов, которые пересекают МКАД.
«Это значит, что у нас будет работать не 10 тыс. автобусов, а гораздо больше. И мы видим положительный эффект такого партнерства с Москвой. Автобусы, которые высвобождаются у нас, будут направлены на внутреннее перемещение жителей, на внутренние муниципальные маршруты. Здесь тоже большой запрос и в новых микрорайонах, и в удаленных территориях. Всегда хочется ехать в комфортных условиях летом с кондиционером и в тепле зимой», — сказал губернатор.
Воробьев отметил, что в регионе наблюдается снижение числа жалоб на работу общественного транспорта.
«Ключевое — это коммуникация. Где-то просят маленький автобус заменить на средний, где-то средний — на большого класса. Где-то — изменить время в расписании, где-то — сделать разворотный круг, где-то — продлить маршрут. Все это имеет для семьи, для человека принципиальное значение. И мы стараемся не упускать ничего из того, что нужно жителю»
Строительство транспортных объектов — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.