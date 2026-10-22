Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о строительстве новых дорог и железнодорожных переездов в Подмосковье. Он подчеркнул, что новые транспортные объекты — это не только комфорт для жителей, но и возможности для развития экономики.

«Мы строим дороги. В 2013 году президент обратил внимание на серьезную модернизацию Московского транспортного узла, которая касается и пригородного сообщения, и строительства вылетных магистралей, строительства новых дорог, расширения дорог — федеральных, региональных, муниципальных», — сказал губернатор.

С тех пор был открыт ЦКАД, были построены М-11, М-12, М-5. В текущем году в регионе была открыта Южно-Лыткаринская автодорога, дублер МКАДа. С 1 декабря проезд по ней станет платным, напомнил Воробьев.

«Но мы видим, что такими дорогами пользуются жители. Это радикально сокращает время в пути. Дополнительные возможности для экономики, рождаются новые предприятия в зонах притяжения этой дороги. Начинали мы с 16 тыс., когда открыли. За прошлую неделю проехали в сутки 31-34 тыс. в зависимости от дня недели. Это уже хорошие цифры. Это значит мы не зря построили дорогу. Это значит будет удобно, комфортно пользоваться новыми магистралями», — отметил он.

На вопрос жителя о введении платы за проезд по трассе ЮЛА губернатор ответил, что стоимость проезда будет доступной для жителей.

«Платные дороги — это норма. Это всегда альтернатива — ты можешь проехать бесплатно. Но если ты хочешь экономить время, хочешь удобство, скорость, безопасность, то существует проект платных дорог. Максимально за километр — 30 руб. Будет участок у нас бесплатный, но в целом стоимость вот такая», — сообщил он.

Кроме того, в регионе активно реализуется проект по железнодорожным переездам, добавил Воробьев. В регионе возвели уже более двух десятков таких объектов. Остается еще пять переездов, строительство которых имеет большое значение для региона.

Строительство и ремонт дорог — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что одна из главных задач трассы ЮЛА — вывести транзит из городов на скоростную магистраль.